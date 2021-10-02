Задержанный в Тбилиси Саакашвили обвинил грузинские власти в подлоге

Тбилиси, 2 октября. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили обвинил власти страны в подлоге. По словам политика, он был задержан в Тбилиси на основании фальшивых приговоров.

Саакашвили был задержан 1 октября в грузинской столице о помещен в тюрьму города Рустави. Из СИЗО бывший глава Грузии написал письмо, которое опубликовал в Facebook его адвокат Ника Гварамия.

«Моя свобода и, что еще более важно, свобода Грузии полностью зависит от вашей активности», — обратился к сторонникам политик.

Также он призвал граждан не терять веру в победу. Саакашвили отметил, что правоохранители Грузии задержали его за сфабрикованные приговоры.

Ранее прокурор Джарджи Циклаури рассказал о подробностях задержания бывшего грузинского лидера в Тбилиси. Информация о том, что Саакашвили сдался сам, не соответствует действительности, отметил представитель власти.