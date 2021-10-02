Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
02 октября 10:58
10:56
Весь мир
Турция перебрасывает подкрепления в сирийский Идлиб
10:55
Спорт
Экс-тренер сборной России Черчесов рассказал о звонках Путина во время ЧМ-2018
10:49
Политика
Премьер Грузии выразил благодарность Украине за сотрудничество по делу Саакашвили
10:47
Происшествия
Награду в 1 млн рублей объявили за информацию об убийце трех студенток в Гае
10:47
Спорт
Аслан Карацев вышел в четвертьфинал турнира в Сан-Диего
10:47
Армия
Baijiahao: действия России вынудят США пожалеть о строительстве подлодок для Австралии
10:46
Происшествия
Четыре человека заживо сгорели после столкновения автомобилей в ЕАО
10:45
Общество
Секреты грамотного финансового планирования на предприятии и в повседневной жизни
10:44
Экономика
Финансист Купринов рассказал, что спасло малый бизнес в пандемию
10:43
Общество
Доктор Мясников предупредил россиян об опасности популярного «эликсира молодости»
Все новости

Задержанный в Тбилиси Саакашвили обвинил грузинские власти в подлоге

  /   Обновлено: 02 октября 2021 10:24
Политика
Задержанный в Тбилиси Саакашвили обвинил грузинские власти в подлоге
Агентство Новостей Харькова  /  Степан Коцаба

Тбилиси, 2 октября. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили обвинил власти страны в подлоге. По словам политика, он был задержан в Тбилиси на основании фальшивых приговоров.

Саакашвили был задержан 1 октября в грузинской столице о помещен в тюрьму города Рустави. Из СИЗО бывший глава Грузии написал письмо, которое опубликовал в Facebook его адвокат Ника Гварамия.

«Моя свобода и, что еще более важно, свобода Грузии полностью зависит от вашей активности», — обратился к сторонникам политик.

Также он призвал граждан не терять веру в победу. Саакашвили отметил, что правоохранители Грузии задержали его за сфабрикованные приговоры.

Ранее прокурор Джарджи Циклаури рассказал о подробностях задержания бывшего грузинского лидера в Тбилиси. Информация о том, что Саакашвили сдался сам, не соответствует действительности, отметил представитель власти.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Задержанный в Тбилиси Саакашвили обвинил грузинские власти в подлоге
саакашвили грузия приговоры
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru