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Тесты на знание рынка стали обязательными для неквалифицированных инвесторов в России
Экономика
Тесты на знание рынка стали обязательными для неквалифицированных инвесторов в России
pixabay.com/PD

Москва, 2 октября. Закон о тестировании неквалифицированных инвесторов перед сделками со сложными финансовыми инструментами начал действовать в России.

Инициатива была разработана Центробанком РФ с участием саморегулируемых организаций НАУФОР и НФА. Цель заключается в том, чтобы обезопасить начинающих инвесторов.

Неквалифицированный вкладчик не обязан проходить тест в том случае, если до 1 октября он уже совершал необеспеченные сделки либо сделки по покупке аналогичных активов.

Проверка по каждому виду сделок содержит семь вопросов, из которых четыре — на знания, а три — на самооценку инвестора. Тестирование является бесплатным, ограничений по количеству прохождений нет.

На рынке ценных бумаг с 2018 по 2021 год фиксировались манипуляции со стороны ряда частных инвесторов, заявили ранее в Банке России.

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