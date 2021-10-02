«Этот день в истории». Что произошло 2 октября, праздники, факты, люди

Какие международные праздники отмечаются 2 октября, и чей сегодня день рождения, расскажем в новом выпуске передачи «Этот день в истории».

2 октября по всему миру социальные педагоги празднуют свой профессиональный праздник. Международный день социального педагога учредили 12 лет назад в Копенгагене. Сегодня принято благодарить социальных работников за их ежедневный бесценный труд.

Также 2 октября свой день рождения празднует электронная почта. Только открытку ей, к сожалению, никто не пришлет. В этот день в 1971 году Рей Томлинсон отправил первое сообщение с одного компьютера на другой. Возможность получать и передавать письма через ПК произвела мировой фурор. Рей Томлинсон также придумал новый знак «собаку» @.

Кто из известных людей родился в этот день, расскажем в новом выпуске передачи «Этот день в истории».