Аналитик Юшков допустил рост газовых цен до 1300 долларов

Москва, 2 октября. Текущий отопительный сезон в Европе будет дорогим, считает эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков.

По его прогнозу, котировки газа этой зимой могут достигнуть 1300 долларов за тысячу кубометров. Это возможно в случае появления негативных новостей о ситуации на рынке энергоносителей, указал специалист в интервью изданию «Украина.ру». Юшков уверен, что дефицит сохранится вплоть до апреля 2022 года.

На этой неделе стоимость газа на европейском рынке преодолела отметку в 1200 долларов за тысячу кубометров, установив тем самым очередной исторический максимум. Пиковые цены на голубое топливо вызваны дефицитом поставок и низкими запасами в газохранилищах.

Игорь Юшков отметил, что текущая ситуация подталкивает Европу к положительному решению по «Северному потоку — 2». По его словам, запуск газопровода может привести к психологическому эффекту и цены на газ начнут снижаться.

«И здесь, если будет все-таки новость о том, что запустили "Северный поток — 2", то цена на фьючерсы на газ уменьшится может быть долларов и на 200, но постепенно, как только эту новость отыграют, все равно цены останутся довольно высокими. Радикально "Северный поток — 2" ничего не изменит, хотя и улучшит ситуацию на европейском газовом рынке», — добавил аналитик.

Энергоэксперт Валентин Землянский ранее рассказал, как текущая ситуация на рынке газа отразится на экономике стран Европы. По его мнению, первые признаки энергетического кризиса уже дают о себе знать в виде проблем с промышленностью.