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Принцесса Беатрис сообщила имя своего первенца
Шоу-бизнес
Принцесса Беатрис сообщила имя своего первенца
Global Look Press  /  Ten Stephen Lock / Keystone Press Agency

Лондон, 2 октября. Стало известно, как назвали 12-ю правнучку королевы Елизаветы II, которую недавно родила принцесса Беатрис, дочь принца Эндрю. Имя было раскрыто в аккаунте королевской семьи.

Дочь герцога Йоркского Беатрис впервые стала мамой 18 сентября. Принцесса родила дочь в браке с итальянским аристократом Эдоардо Мапелли-Моцци. Согласно традициям, молодожены все еще не показали, как выглядит правнучка королевы Елизаветы II, но недавно раскрыли ее имя. Объявление появилось в Instagram-аккаунте королевской семьи.

«Ее королевское высочество принцесса Беатрис и мистер Эдоардо Мапелли-Моцци назвали свою дочь Сиенной Элизабет Мапелли-Моцци», — говорится в сообщении.

Представители королевской семьи также отметили, что принцесса Беатрис и ее супруг уже познакомили новорожденную дочь с сыном аристократа от предыдущих отношений. По их мнению, мальчик Вулфи станет прекрасным старшим братом правнучке королевы.

Новость о рождении наследницы появилась 20 сентября. Принцесса Беатрис поделилась радостью с подписчиками в Instagram и сообщила, что роды прошли в клинике Chelsea and Westminster Hospital, передает «Вечерняя Москва».

Дочь принцессы Беатрис все еще не получила титул в Великобритании. Королева также оставила без новых регалий наследницу сына, принца Эндрю.

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Все новости / Шоу-бизнес / Принцесса Беатрис сообщила имя своего первенца
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