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«Цзыю шибао»: 38 самолетов ВВС Китая направились к побережью Тайваня
Армия
«Цзыю шибао»: 38 самолетов ВВС Китая направились к побережью Тайваня
Федеральное агентство новостей

Тайбэй, 2 октября. Военно-воздушные силы Народно-освободительной армии Китая направили 38 самолетов к берегам Тайваня, передают СМИ.

Обозреватели тайваньского издания «Цзыю шибао» сообщают, что китайские военные воздушные суда пролетели вблизи юго-восточной стороны острова, пройдя над проливом Баши. Журналисты отмечают, что количество самолетов авиационной группы является рекордным.

По данным газеты, ВВС Китая задействовали в маневре многоцелевые истребители J-16 и Су-30, бомбардировщики H-6, самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления KJ-500, а также разведчик Y-8. Сообщается, что Военно-воздушные силы Тайваня подняли в воздух авиацию и задействовали другую технику для отслеживания перемещения китайского авиакрыла.

Ранее сообщалось, что тайваньское правительство выразило протест из-за систематических полетов ВВС КНР в зоне контроля их систем противовоздушной обороны на островах Пратас. Пекин пока не дал комментариев по поводу миссии своей авиации в указанном районе.

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китай тайвань ввс китая
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