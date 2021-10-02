Далеко не всякий предприниматель, начиная бизнес-проект, серьезно задумывается о его финансовых показателях в будущем, действуя, скорее, по наитию и вдохновению, нежели по четкому плану, составленному, как говорится, на холодную голову. Во многом именно такой просчет на старте предприятия приводит к его скорому краху. Нивелировать риски, а заодно и получить максимальную прибыль, поможет грамотное финансовое планирование. Сегодня ФАН рассказывает, что такое финансовый план, чем он отличается от обычного бухучета и как соотносится применение главных принципов бизнес-планирования с контролем расходов в повседневной бытовой деятельности физических лиц.

Что такое финансовое планирование?

Определение финансового планирования в организации звучит примерно так: это способ (или процесс), с помощью которого руководитель предприятия определяет краткосрочные и долгосрочные финансовые цели и составляет план, направленный на их достижение. Этот план, разумеется, не считается панацеей, однако он наглядно демонстрирует, к каким явлениям, процессам и перспективам должен быть готов бизнес.

Приступить к разработке плана следует сразу же после того, как у руководителя возникнет понимание ключевых задач и способов ведения бизнеса. Ведь документ должен учитывать буквально все, что потребуется для реализации поставленных задач — это и виды деятельности, и ресурсы, и оборудование и многое другое, включая временные границы, отведенные для исполнения намеченных планов.

Федеральное агентство новостей /

Чем система финансового планирования отличается от бухгалтерского учета?

Бухгалтерская деятельность, как известно, направлена на анализ финансов, которые уже потрачены предприятием. А вот финансовое планирование, в отличие от бухгалтерии, ставит перед собой задачи прогнозирования доходов и расходов на несколько месяцев вперед. Такой прогноз помогает визуализировать, где компании следует сократить расходы, где — четче сформулировать финансовые потребности и увеличить ресурсы, а где — скорректировать сроки, например, поставок сырья.

Кому необходимо составление финансового плана?

Финансовое планирование бюджета и деятельности предприятия в целом представляет важность для всех тех, кто не желает прогореть и рассчитывает на получение максимальной прибыли. Следование плану позволит отслеживать успехи организации на пути к решению бизнес-задач и оперативно устранять неизбежно возникающие проблемы. Вот почему предприятия, практикующие финансовое планирование в своей работе, развиваются гораздо стремительнее, оставляя неэффективных конкурентов далеко позади. Судите сами: попадая в первый раз на незнакомую местность, вы не выбираете путь наугад, а используете карту. Вот и в бизнесе то же самое — можно, конечно, пытаться «изобрести велосипед», однако без перспективного финансового планирования ваши решения становятся более рискованными или ошибочными, а многие возможности могут быть упущены безвозвратно.

pexels.com / Snapwire

Финансовое планирование: основные виды и их отличия друг от друга

В отечественной и зарубежной науке, а также на практике по традиции принято различать три ключевых вида финансового планирования: составление финансового пана на короткий срок, среднесрочное планирование, а также разработка стратегии, рассчитанной на длительное использование. Последнюю разновидность процесса также принято называть перспективным или стратегическим финансовым планированием, в этом случае план формируют на 3–5 лет.

Своего рода дополнением к основным текущим планам служит так называемое оперативное финансовое планирование. Этот процесс подразумевает формирование кассового плана, составление платежного календаря, выполнение расчетов на случай кредитования. Такое финансовое планирование ставит своей целью предотвращение возникновения задолженностей, а также эффективный анализ и контроль движения финансов внутри предприятия.

Грамотное финансовое планирование личных финансов как основа будущего успеха бизнеса

Перед тем, как составить финансовый план предприятия, нелишним будет научиться правильно планировать личные финансы. В первую очередь, давайте вдумаемся в смысл известной пословицы «копейка рубль бережет». Действительно, каждая пусть и небольшая денежная сумма может спустя какое-то время удвоиться, а то и превратиться в солидный капитал — конечно, при условии грамотных инвестиций. Если же вы решаете приобрести нечто ненужное, то вовсе теряете подобную перспективу. Именно руководствуясь этим правилом многие преуспевающие люди и дошли до своих фантастических успехов, в то время как финансово неграмотные граждане, даже выиграв в лотерею, спускают денежные средства в никуда.

Итак, финансовое планирование предполагает четкое знание следующих ключевых принципов.

Принцип экономии. Как уже было отмечено выше, следует придерживаться скромной жизни, хотя бы на первое время. Желание удовлетворять свои потребности, как говорится, здесь и сейчас — признак незрелости и неразумности человека, в то время как обладая терпением вы сможете без особых усилий выйти на неплохой пассивный доход и получить финансовую независимость.

Принцип достаточности. Этот принцип вытекает из предыдущего — не стоит вестись на рекламу и другие ухищрения продавцов: если товар принесет лишь сомнительное удовольствие, приобретать его крайне нежелательно. Гораздо разумнее — быть довольным, самодостаточным и благодарным уже сейчас, конечно, не забывая о развитии и совершенствовании.

Принцип притягательности. Чтобы хорошо работать, важно найти дело по душе, занимаясь которым, вы будете думать не только о доходах. Словом, нужно искренне любить то, что делаешь, в этом случае вас ждет не только повышение работоспособности, но и увеличение прибыли.

Принцип приоритетности. Всякий раз вы должны правильно решать, куда в первую очередь следует потратить или вложить деньги. Учитесь правильно расставлять приоритеты и отличать товары, с приобретением которых вы растете и становитесь лучше, от покупок, приводящих к деградации.

Принцип исследования. Финансово грамотный гражданин практикует осознанные взаимоотношения с финансами и личными возможностям, поэтому не ленится постоянно выяснять, какие товары необходимы ему и его семье на самом деле, не переплачивая за версии, имеющие более высокую стоимость, но не приносящие больше благ.

Принцип избегания долгов. Известно, что любое кредитование и задолженности разрушают изрядную долю финансового будущего как физического лица, так и предприятия. Поэтому следует прибегать к такому способу получения финансов лишь в исключительных случаях.

Принцип кооперации. Безусловно, можно получать неплохую прибыль, трудясь в одиночку, однако в современном мире вас ждет немало возможностей для эффективного сотрудничества с другими людьми, особенно хорошо этот принцип проявляется в бизнес-сфере, недаром говорят, что правильно подобранная команда — половина успеха.

pexels.com / Suzy Hazelwood

Финансовое планирование: основные этапы и алгоритм процесса

1. Шаг первый. Формирование или пересмотр бизнес-плана. Здесь первым делом следует ответить себе на вопросы: планируете ли вы расширение компании, дополнительный набор сотрудников, новые ресурсы и так далее. После этого распишите расходы и другие финансовые показатели на ближайший год вперед.

2. Шаг второй. Составление финансовых прогнозов. Если финансовые потоки ограничены, такие прогнозы можно формировать каждую неделю. Для этого фиксируйте планируемый доход и ожидаемый расход, на всякий случай включая в свой план как наиболее оптимистичные, так и максимально провальные сценарии.

3. Шаг третий. Забота о финансировании. Для этого следует правильно определить потребности организации и при необходимости заранее договориться с потенциальными инвесторами.

4. Шаг четвертый. Разработка «плана В». Задумываться о вероятности наступления «черного дня» — задача, безусловно, не из приятных, однако подстраховаться на случай тотальных неудач все же необходимо.

5. Шаг пятый. Отслеживание результатов. Ежемесячно следует сопоставлять фактические достижения предприятия с цифрами, которые вы заложили в прогнозы, так вы сможете оперативно отследить и скорректировать отклонения для возвращения компании на рельсы успеха.

Как научиться эффективному финансовому планированию?

Большинство руководителей перед бизнес-планированием проходят курс по тайм-менеджменту. Он учит грамотно распределять временные ресурсы в разных направлениях деятельности, чтобы достигать максимальной прибыли.

Наиболее простой и доступный метод финансового планирования — это самостоятельное создание и ежемесячное заполнение таблицы в программе Exсel. В помощь бизнесмену также существует немало специализированных интернет-сервисов и мобильных приложений.

Облегчить составление финансового плана могут четкие ответы на такие вопросы, как: «что представляет собой аудитория, на которую вы намерены делать ставки», «что нужно, чтобы открыть предприятие/запустить новый проект и так далее», «какие шаги следует предпринять для увеличения прибыли». Это поможет определить, какие неизбежные расходы стоит заложить в основу вашего стратегического плана.