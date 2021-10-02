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Олег Матыцин призвал дождаться окончательных формулировок относительно лимита в РПЛ
Спорт
Олег Матыцин призвал дождаться окончательных формулировок относительно лимита в РПЛ
minsport.tatarstan.ru  /  Министерство спорта Республики Татарстан

Нижний Новгород, 2 октября. Министр спорта России Олег Матыцин высказался о предпочтительной модели лимита на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ).

По словам главы ведомства, надо дождаться сформированного мнения сообщества, которое представляет Российский футбольный союз (РФС). Матыцин подчеркнул, что ведомство приступит к финальным решениям после окончательных формулировок касательно этого вопроса.

«Я не математик, но от перемены мест слагаемых значение суммы не меняется, давайте все-таки эту проблему рассматривать в комплексе», — передает ТАСС слова Матыцина, выступавшего перед журналистами в Нижнем Новгороде.

Напомним, на сегодняшний день в РПЛ допустимо включать в заявку не более восьми иностранцев. Разговор о необходимости реформ в РПЛ начался после провала сборной страны на Евро-2020, на котором подопечные тогда еще Станислава Черчесова заняли последнее место в группе и не смогли выйти в 1/8 финала турнира.

В августе президент РФС Александр Дюков выступил с предложением отменить лимит. Функционер отмечал, что между удачным выступлением национальной команды и лимитом на легионеров нет прямой связи.

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футбол рфс рпл матыцин
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