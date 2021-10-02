Sohu: Россия столкнется с неожиданной проблемой после уничтожения авианосца ВМС США

Пекин, 2 октября. Уничтожение американского авианосца российскими военными может обернуться неожиданной проблемой для всего мира, отметили обозреватели китайского издания Sohu.

Соединенные Штаты добились неплохого прогресса в строительстве авианесущих кораблей. Сейчас в составе Военно-морских сил США числятся 11 авианосцев. Однако, по мнению аналитиков, такие корабли все же довольно уязвимы, особенно перед российским гиперзвуковым оружием, пишет «ПолитРоссия».

«Если у России есть возможность наносить удары по американским авианосцам, почему она ей не воспользуется?» — задались вопросом авторы.

Дело в том, что удар по американским авианосцам будет иметь деликатные последствия, уточнили в Sohu. Мир столкнется с проблемой утечки ядерного топлива в море, что повлечет за собой большое негативное влияние на окружающую среду и даже экологическую катастрофу, предупредили в Китае.

Ранее аналитики Forbes отметили, что военные КНР обладают средствами для ликвидации авианосцев ВМС США в Южно-Китайском море. Для этого будут задействованы стратегические бомбардировщики Н-6 с противокорабельными крылатыми ракетами YJ-12, говорится в публикации.