Школьница с железными нервами отметила спасение танцем

Школьница из Пермского края стала звездой Интернета благодаря удачи и оптимизму. На малышку чуть не упало дерево, но она решила не унывать даже в такой ситуации.

Девочка шла по тротуару с портфелем и мешком для сменки. Ничего не предвещало беды, как вдруг дуновение ветра повалило на землю дерево вместе с бетонным столбом. Ученица остановилась прямо перед загородившими дорогу обломками.

Однако пользователей Сети поразило то, как именно пермячка покинула место инцидента. Школьница начала радостно подпрыгивать, пританцовывать и размахивать пакетом.

«У девочки стальные нервишки. Дерево упало? Следом столб? А мне все равно!» — удивился один из пользователей социальной сети.

«Тру-ля-ля, тру-ля-ля, в школу я иду. Тыдыщ. Или не иду», — придумал песню по мотивам инцидента Егор.

«Она испугалась, что это она виновата, поэтому и запрыгала: «Я тут ни при чем», — попытался объяснить поведение школьницы Максим.

К счастью, девочка и другие прохожие не пострадали. Однако пользователи считают, что чересчур экстравагантный танец после спасения — это реакция организма ребенка на стресс.

«Дети так свой страх маскируют. Психика срабатывает, как защитная реакция. При испуге адреналин вырабатывается, и лучше всего он утилизируется при физических нагрузках. Вот она машинально и стала подпрыгивать», — объясняет Юлия.

Некоторые пользователи не постеснялись и черного юмора. Они предположили, что приподнятое настроение школьницы вызвано тем, что впереди нее шли учительницы, на которых тоже чуть не упал столб. Другие вспомнили анекдот про Вовочку, где девочка «до сих пор бегает в каске и смеется».