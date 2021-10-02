Финансист Купринов рассказал, что спасло малый бизнес в пандемию

В моменты кризисов банки неохотно выдают бизнесу кредиты — так было и в период пандемии. Однако изменить ситуацию помогли антикризисные льготные программы кредитования, которые позволили малым и средним компаниям получить финансирование. Какие именно программы внесли свой вклад и на что стоит обратить внимание сегодня в части расширения кредитования сегменту субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), ФАН рассказал Антон Купринов, руководитель Фонда содействия кредитованию малого бизнеса Москвы, крупнейшего из региональных гарантийных фондов страны.

По словам специалиста, выдача новых кредитов малым и средним предприятиям бьет рекорды: за период с января по июль текущего года российские банки выдали 5,6 трлн рублей МСП, что на 43% больше в сравнении с тем же периодом 2020 года. Портфель действующих кредитов сегмента в стране превысил 6,1 трлн рублей, 1,6 трлн рублей из которых приходится на столицу.

Помимо прочего, Минэкономразвития России сообщало, что к июлю этого года по программе ФОТ 2.0 на восстановление предпринимательской деятельности было заключено 227,1 тыс. договоров на 442,9 млрд рублей; по программе ФОТ 3.0 на эти же цели МСП получили 16,3 тыс. льготных кредитов на 57,35 млрд рублей. При этом в регионах запускали дополнительные механизмы помощи: так, в Москве по программе субсидий за компенсацию до 8% ставки были выданы льготные кредиты объемом свыше 130 млрд рублей.

«На рост повлияло оживление деловой активности и льготные программы кредитования, — говорит Антон Купринов. — В Московском гарантийном фонде мы тоже отмечает рост выдачи поручительств: с начала года на 30% больше выдано кредитов под поручительства, чем за аналогичный период прошлого года, и больше половины из них МСП получили еще и по льготным ставкам, то есть программы дополняют друг друга».

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Как отмечает эксперт, риски кредитования малых предприятий остаются высокими: уровень просрочки по стране составляет 10%, в Москве — 14%, а недавно показатели доходили и вовсе до 20%. Но несмотря на опасения фонда в части крупных выплат из-за дефолта заемщиков, ситуация оказалась вполне стабильной: за первые три квартала этого года портфель организации показал хорошее качество.

«Банковское сообщество положительно восприняло федеральные и московские программы льготного кредитования и надеется на их продолжение. Для масштабирования кредитования МСП необходимы, во-первых, меры по снижению ставок и, во-вторых, меры по расширению доступа к кредитам тем, у кого не хватает залогов, — подводит итог Антон Купринов. — Московская программа субсидий для льготных ставок уже продлена, решается вопрос о дофинансировании федеральной льготной программы «1764». А для наращивания кредитования с гарантийной поддержкой целесообразно расширить на региональные фонды программу «зонтичных» гарантий, запущенную Корпорацией МСП, а также решить вопрос с субсидированием выплат региональным фондам».

По словам собеседника агентства, при сохранении набранных темпов можно ожидать, что к концу года объем выдачи кредитов малому и среднему бизнесу возрастет до 8 трлн рублей.

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