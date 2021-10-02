Пользователи WeChat назвали Путина кумиром миллионов женщин во всем мире

Пекин, 2 октября. Президент России Владимир Путин пользуется огромной популярностью среди прекрасного пола. Пользователи китайской соцсети WeChat пролили свет на эту тайну.

Российский лидер является мечтой миллионов женщин, поскольку в свои 68 лет обладает прекрасным здоровьем и невероятно обаятелен. Путин имеет огромное число поклонников во всем мире.

«Все дело в личном обаянии и здоровом образе жизни, который ведет Владимир Путин», — отметил один из пользователей WeChat.

Президент РФ может похвастаться крепким здоровьем, поскольку увлекается спортом, добавил другой комментатор.

Как заявлял сам Путин, к различным видам спорта его притягивает новизна и желание привить соотечественникам интерес к активному образу жизни. По его словам, сам процесс доставляет ему удовольствие. Глава российского государства занимается восточными единоборствами, катается на горных лыжах и играет в хоккей.

Активный отдых тоже является частью жизни президента. Одними из самых любимых занятий Путина являются рыбалка, конные прогулки и сплав по рекам. Все это помогает российскому лидеру находиться в отличной физической форме.

Недавно президент вместе с министром обороны Сергеем Шойгу вернулись из поездки в сибирскую тайгу, где провели короткий отпуск.