Покойная жена Прохора Шаляпина не хотела ложиться в больницу после свадьбы

Москва, 2 октября. Канадская миллионерша Татьяна Клаудия Девис отказывалась ложиться в больницу на лечение вскоре после свадьбы с известным российским исполнителем Прохором Шаляпиным.

Друг покойной бизнес-леди Виктор рассказал, что в руки медицинских специалистов она попала лишь спустя неделю после того, как подхватила коронавирус. Известно, что заболела Девис после свадьбы с Шаляпиным, которая прошла летом. Изначально женщина пыталась лечиться в домашних условиях. Однако после того, как у нее было диагностировано обширное поражение легких, выбора практически не оставалось.

Близкий Девис отметил, что в американской клинике миллионерше оказывали всю необходимую помощь. Первые три недели лечения она была в сознании, однако особых улучшений не наблюдалось.

«С каждым днем ее состояние ухудшалось. Таня верила, что обязательно поправится. Медицина в США развита лучше, нежели в России. Тамошние медики предпринимали все усилия, использовали все методики. Но ничего не помогало. Организм был ослаблен», — рассказал он в беседе с корреспондентом издания «Собеседник».

Ранее стало известно, что после смерти любимой супруги Шаляпин решил полностью отказаться от наследства. По словам мамы артиста Елены Колесниковой, он считает правильным отдать все деньги родителям покойной.