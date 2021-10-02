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Открытие павильона Афганистана на выставке «Экспо-2020» в ОАЭ оказалось сорвано
Весь мир
Открытие павильона Афганистана на выставке «Экспо-2020» в ОАЭ оказалось сорвано
Global Look Press  /  Su Xiaopo/XinHua

Дубай, 2 октября. Павильон Афганистана на международной выставке «Экспо-2020» в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) оказался не готов к открытию после старта масштабного мероприятия 1 октября. На данный момент афганский стенд остается закрытым.

Представитель администрации «Экспо-2020» сообщил агентству Reuters, что афганская экспозиция оказалась «одной из немногих», которые «не совсем готовы» к презентации. При этом охрана в здании, в котором расположен павильон, также сообщила, что на протяжении последних недель на стенде Афганистана не проводилось никаких подготовительных работ.

В настоящий момент неизвестно, будет ли открыта афганская выставка в рамках «Экспо-2020». Ее подготовкой занимались представители прежних властей республики, власть в которой в середине августа захватило радикальное движение «Талибан»1 (запрещено в РФ).

Представитель международной ярмарки призвал журналистов обращаться за дальнейшими комментариями к властям Афганистана, не уточнив при этом, кто конкретно имеется в виду. Ранее организаторы «Экспо-2020» подчеркивали, что их мероприятие является аполитичным.

Напомним, власть в Афганистане сменилась чуть больше месяца назад, когда талибы взятием Кабула подвели черту под своей масштабной кампанией по захвату контроля над ключевыми административными центрами республики. Боевики вошли в город 15 августа, после чего прежнее правительство под руководством Ашрафа Гани объявило о сложении полномочий. Сам Гани бежал за рубеж — сейчас он укрывается на территории ОАЭ.

Новый кабинет министров Афганистана был объявлен в начале сентября — хотя талибы обещали сделать его максимально инклюзивным, посты в правительстве заняли функционеры радикальной группировки. Сам «Талибан» подчеркнул, что новое правительство является временным. Между тем созванный движением кабинет до сих пор не получил международного признания и был раскритикован большинством представителей мирового сообщества.

Открытие павильона Афганистана на выставке «Экспо-2020» в ОАЭ оказалось сорвано
Федеральное агентство новостей  / 

Очевидно, что участие в международной выставке едва ли является первостепенной задачей для новой афганской власти. В республике, зарубежные финансовые активы которой заморожены, стремительно ухудшается гуманитарная обстановка, а также сохраняется нестабильная ситуация с безопасностью.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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афганистан талибан экспо 2020
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