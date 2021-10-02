Открытие павильона Афганистана на выставке «Экспо-2020» в ОАЭ оказалось сорвано

Дубай, 2 октября. Павильон Афганистана на международной выставке «Экспо-2020» в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) оказался не готов к открытию после старта масштабного мероприятия 1 октября. На данный момент афганский стенд остается закрытым.

Представитель администрации «Экспо-2020» сообщил агентству Reuters, что афганская экспозиция оказалась «одной из немногих», которые «не совсем готовы» к презентации. При этом охрана в здании, в котором расположен павильон, также сообщила, что на протяжении последних недель на стенде Афганистана не проводилось никаких подготовительных работ.

It was not immediately clear whether #Afghanistan's pavilion would open at a later date during the expo fair #expo2020 https://t.co/mvIG4pA5Zx — The New Arab (@The_NewArab) October 1, 2021

В настоящий момент неизвестно, будет ли открыта афганская выставка в рамках «Экспо-2020». Ее подготовкой занимались представители прежних властей республики, власть в которой в середине августа захватило радикальное движение «Талибан»1 (запрещено в РФ).

Представитель международной ярмарки призвал журналистов обращаться за дальнейшими комментариями к властям Афганистана, не уточнив при этом, кто конкретно имеется в виду. Ранее организаторы «Экспо-2020» подчеркивали, что их мероприятие является аполитичным.

Join us as we bring all the excitement straight to you. Don’t miss a moment with our live coverage and exclusive features of the opening ceremony of the world's greatest cultural gathering Expo 2020 Dubai.https://t.co/orLWx51ZCV — Expo 2020 Dubai (@expo2020dubai) September 29, 2021

Напомним, власть в Афганистане сменилась чуть больше месяца назад, когда талибы взятием Кабула подвели черту под своей масштабной кампанией по захвату контроля над ключевыми административными центрами республики. Боевики вошли в город 15 августа, после чего прежнее правительство под руководством Ашрафа Гани объявило о сложении полномочий. Сам Гани бежал за рубеж — сейчас он укрывается на территории ОАЭ.

Ousted Afghan President Ghani and family ‘welcomed into UAE on humanitarian grounds’ – FM https://t.co/Fv7ijr1sRY — GilbertH.MartinezSr❌ (@GilbertGreg647o) September 26, 2021

Новый кабинет министров Афганистана был объявлен в начале сентября — хотя талибы обещали сделать его максимально инклюзивным, посты в правительстве заняли функционеры радикальной группировки. Сам «Талибан» подчеркнул, что новое правительство является временным. Между тем созванный движением кабинет до сих пор не получил международного признания и был раскритикован большинством представителей мирового сообщества.

Федеральное агентство новостей /

Очевидно, что участие в международной выставке едва ли является первостепенной задачей для новой афганской власти. В республике, зарубежные финансовые активы которой заморожены, стремительно ухудшается гуманитарная обстановка, а также сохраняется нестабильная ситуация с безопасностью.

1 Организация запрещена на территории РФ.