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Минэкономразвития России подсчитало прирост ВВП в августе

  /   Обновлено: 02 октября 2021 09:53
Экономика
Минэкономразвития России подсчитало прирост ВВП в августе
pixabay.com  /  PD

Москва, 2 октября. Внутренний валовый продукт России вышел в августе на допандемийный уровень.

Министерство экономического развития РФ опубликовало очередной обзор. Согласно документу, августовский уровень ВВП увеличился на 3,7% в годовом отношении. Об этом пишет «Интерфакс».

В конце лета показатель прибавил 0,4% к IV кварталу 2019 года. В сравнении с июлем 2019 года ВВП вырос на 0,1%, а по результатам периода с января по август прирост достиг 4,7% к аналогичному отрезку прошлого года. Рост в 1% был зафиксирован в сравнении с восемью месяцами 2019 года.

Как указывают представители ведомства, экономический рост подталкивает внутренний спрос, при этом чистый экспорт сказывается на ВВП негативно. Восстановление поставок нефти и газа ограничивается актуальными договоренностями внутри ОПЕК+.

Глава государства Владимир Путин ранее заявил, что отечественная экономическая система реабилитировалась после распространения коронавирусной инфекции.

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нефть минэкономразвития ввп ввп россии ОПЕК+
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