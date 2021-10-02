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Глава правящей партии Грузии Кобахидзе обвинил Саакашвили в попытке госпереворота

  /   Обновлено: 02 октября 2021 10:22
Политика
Глава правящей партии Грузии Кобахидзе обвинил Саакашвили в попытке госпереворота
wikipedia.org  /  Власність Секретаріату Кабінету Міністрів України

Тбилиси, 2 октября. Председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе прокомментировал возвращение на родину бывшего президента страны Михаила Саакашвили.

По его словам, главным намерением Саакашвили было осуществление своих планов по государственному перевороту в стране.

«Соответственно, правоохранительные органы приняли все меры для предотвращения его нового преступления», — добавил он.

Ранее стало известно, что правоохранительные органы Грузии задержали Саакашвили и поместили в тюрьму неподалеку от Тбилиси. Политик не появлялся на родине в течение восьми лет из-за ряда уголовных дел, по которым он признан виновным. Ему грозит девять лет лишения свободы, однако срок может увеличиться, так как несколько дел до сих пор не рассмотрены.

На своей странице в социальной сети Facebook Саакашвили пообещал, что 3 октября «мы будем праздновать победу». По всей видимости, речь идет о выборах, которые начались сегодня в стране.

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саакашвили грузия кобахидзе
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