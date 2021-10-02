Американец Джейкоб попробовал пирожки с капустой по русскому рецепту и удивился

Москва, 2 октября. Переехавший в Россию американец по имени Джейкоб попробовал русские пирожки с капустой и удивился входящим в них ингредиентам.

По словам иностранца, в России вкус блюда зависит не только от общего рецепта, но и от способа приготовления каждого конкретного человека. Джейкобу удалось попробовать необычный для него вариант пирожков с капустой.

«Угостила меня мама моей девушки Елены. В дар мне были предложены пирожки с капустой, которые мне очень нравятся, вне зависимости от того, куплены в магазине или приготовлены дома», — признался мужчина в своем блоге «Американец о России» на платформе «Яндекс.Дзен».

По словам блогера, пока он вез ароматные и красивые пирожки домой, у него «слюнки текли». Тесто у выпечки оказалось очень вкусным и хрустящим, однако начинка слегка шокировала.

«А где здесь капуста? Съел целый пирог, а пришел к выводу, что начинка состояла практически из мяса», — удивился американец.

Девушка Джейкоба рассказала, что пирожки с капустой от ее мамы иногда «получаются практически без капусты». Когда-то в семье так готовили ради экономии, поскольку можно было добавить к капусте мясо и приготовить больше пирогов.

«Этот простой рассказ о выдумке для пирогов заставил меня задуматься о русских. О том, что из-за экономии россиян порой придумывались новые блюда или дополнительные ингредиенты в рецепты. Я знаю о «капустниках», то есть пельменях, куда добавляется капуста, о жарке яиц на сале, опять же о пирогах, натолкнувших меня на эти мысли», — написал блогер.

При этом некоторые блюда остались в домашней кухне из-за вкуса. Например, сейчас в России иногда продолжают жарить яйца или картошку на сале, хотя в каждой квартире можно с легкостью найти подсолнечное и сливочное масло. Иностранец заключил, что такие пирожки пришлись ему по вкусу, однако все же больше Джейкобу нравятся обычные пироги, где в начинке используется только капуста.

Американец Джейкоб ранее удивился вкусу супов, которые готовят в России. По его словам, русские рецепты приготовления первых блюд оказались не только простыми, но и вкусными, а также разнообразными