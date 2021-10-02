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Трамп через суд хочет добиться восстановления своего аккаунта в Twitter
Политика
Трамп через суд хочет добиться восстановления своего аккаунта в Twitter
Global Look Press  /  Brandon Bell/POOL / Keystone Press Agency

Вашингтон, 2 октября. Бывший президента США Дональд Трамп обратился в федеральный суд штата Флорида по делу об утрате доступа к аккаунту в социальной сети Twitter.

Республиканец хочет, чтобы Twitter временно восстановил доступ к его учетной записи, пока идет дело о полноценной разблокировке аккаунта.

«Бывший президент Дональд Трамп отправил запрос федеральному судье с просьбой обязать Twitter временно восстановить его аккаунт», — сообщил Bloomberg.

Экс-глава государства сделал акцент на том, что социальная сеть заблокировала аккаунт под давлением его политических оппонентов в Конгрессе США.

Ранее стало известно, что Трамп призвал американских конгрессменов расследовать провальный вывод войск США из Афганистана. В результате такого решения Белого дома представители движения «Талибан»1 (террористическая организация, запрещенная в России) смогли захватить власть в Кабуле.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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сша трамп twitter
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