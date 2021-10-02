Театр «Современник» запланировал десять премьер в новом сезоне

Москва, 2 октября. Худрук театра «Современник» Виктор Рыжаков анонсировал новые постановки в честь открытия сезона. Премьеры вошли в программу, посвященную теме обыденности простого человека.

Открытие нового сезона в театре «Современник» было приурочено ко дню рождения актера Олега Ефремова, основателя и первого художественного руководителя. В этом году на сценах пройдут десять премьер на тему повседневности. Худрук Рыжаков отметил в беседе с РИА Новости, что репертуар постановок распланирован до января.

«Мы будем знать расписание наперед. Практические все постановочные планы обозначены точным временем для выпуска: мы также сделали распределение, чтобы артист знал точные сроки, в которые он будет занят в театре», — заявил Рыжаков.

В этом сезоне театр представит постановку «Превращение» по рассказу Франца Кафки, а также «Интуицию», «Рассказ о семи повешенных», «Пять вечеров», Black and Simpson, «Шекспира», «Птицу Феликс», «203-205», «Алдара», «Рост в полный рост».

Спектакл «Первый хлеб» останется в репертуаре театра, несмотря на то, что был снят с афиши. Показ постановки пройдет 3 и 4 октября.