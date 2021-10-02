В Совфеде отреагировали на заявления Чехии по ситуации со стоимостью газа

Москва, 2 октября. Полноценный энергопереход европейского региона в данный момент маловероятен, считает первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Высказывание спецуполномоченного Чешской Республики по вопросам энергобезопасности Вацлава Бартушка по поводу газового кризиса в Европе вызвало критику у членов Совета Федерации. Как заявил в интервью РБК сенатор Владимир Джабаров, остается неясным, как Европейский союз собирается развивать экологичную энергетику в нынешнем положении.

Бартушка ранее заявил, что Европа должна по-другому начать вести себя с Россией и продемонстрировать свои силы в «газовой войне», упрочив свои позиции на рынке.

«Не понятно, на какую "зеленую" энергетику он рассчитывает. "Зеленая" энергетика — это вопрос будущего и весьма туманного», — поделился своим мнением относительно планов Бартушка член Совфеда.

Российский политик объяснил, что в настоящее время природный газ жизненно необходим для множества перерабатывающих отраслей нефтехимической промышленности. Помимо этого чешский дипломат решил, что говорит от лица всего ЕС, но Джабаров выразил сомнение в том, что Европа согласна с ним.

Стоимость голубого топлива продолжает рекордно расти на европейских торговых площадках. Фьючерсы энергоносителя на ближайшие месяцы вышли недавно за пределы 1050 долларов за тысячу «кубов».