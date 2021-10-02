Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
02 октября 10:56
10:55
Спорт
Экс-тренер сборной России Черчесов рассказал о звонках Путина во время ЧМ-2018
10:49
Политика
Премьер Грузии выразил благодарность Украине за сотрудничество по делу Саакашвили
10:47
Происшествия
Награду в 1 млн рублей объявили за информацию об убийце трех студенток в Гае
10:47
Спорт
Аслан Карацев вышел в четвертьфинал турнира в Сан-Диего
10:47
Армия
Baijiahao: действия России вынудят США пожалеть о строительстве подлодок для Австралии
10:46
Происшествия
Четыре человека заживо сгорели после столкновения автомобилей в ЕАО
10:45
Общество
Секреты грамотного финансового планирования на предприятии и в повседневной жизни
10:44
Экономика
Финансист Купринов рассказал, что спасло малый бизнес в пандемию
10:43
Общество
Доктор Мясников предупредил россиян об опасности популярного «эликсира молодости»
10:38
Общество
«Дальневосточная ипотека»: как взять кредит на покупку жилья под 2% в 2021 году
Все новости

Журова связала с обидой негативные высказывания Далалояна в адрес Авериной

  /   Обновлено: 02 октября 2021 09:31
Спорт
Журова связала с обидой негативные высказывания Далалояна в адрес Авериной
Невские Новости  /  Дмитрий Матвеев

Москва, 2 октября. Депутат Госдумы Светлана Журова заявила, что не ожидала от гимнаста Артура Далалояна критики в адрес Дины Авериной и абсолютно с ним не согласна.

Она назвала верным решением подарок BMW X5 гимнастке, завоевавшей серебряную медаль на токийских ОИ-2020. По словам Журовой, ситуация с подаренной иномаркой абсолютно понятна и нормальна, сообщает «Газета.Ru».

«Не знаю, я резко не могу высказываться — может, у Артура какая-то обида есть» — предположила депутат.

Ранее президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер-Усманова раскритиковала Далалояна, который негативно высказался в адрес Авериной. Наставник сборной России по художественной гимнастике отметила, что в России «много идиотов».

Далалоян назвал несправедливым вручение BMW Х5 Авериной. Российский атлет уточнил, что решение подарить гимнастке такой автомобиль вызвало у него легкое недоумение.

Президент России Владимир Путин в середине сентября заявил, что судьи в финале индивидуального многоборья по художественной гимнастике на ОИ-2020 очень долго принимали решение и повели себя, как «счетоводы». Аверина на прошедших токийских Играх завоевала серебро, золото сенсационно досталось израильтянке Линой Ашрам.

Вернуться назад

Все новости / Спорт / Журова связала с обидой негативные высказывания Далалояна в адрес Авериной
журова винер-усманова художественная гимнастика аверина далалоян
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru