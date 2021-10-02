Журова связала с обидой негативные высказывания Далалояна в адрес Авериной

Москва, 2 октября. Депутат Госдумы Светлана Журова заявила, что не ожидала от гимнаста Артура Далалояна критики в адрес Дины Авериной и абсолютно с ним не согласна.

Она назвала верным решением подарок BMW X5 гимнастке, завоевавшей серебряную медаль на токийских ОИ-2020. По словам Журовой, ситуация с подаренной иномаркой абсолютно понятна и нормальна, сообщает «Газета.Ru».

«Не знаю, я резко не могу высказываться — может, у Артура какая-то обида есть» — предположила депутат.

Ранее президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер-Усманова раскритиковала Далалояна, который негативно высказался в адрес Авериной. Наставник сборной России по художественной гимнастике отметила, что в России «много идиотов».

Далалоян назвал несправедливым вручение BMW Х5 Авериной. Российский атлет уточнил, что решение подарить гимнастке такой автомобиль вызвало у него легкое недоумение.

Президент России Владимир Путин в середине сентября заявил, что судьи в финале индивидуального многоборья по художественной гимнастике на ОИ-2020 очень долго принимали решение и повели себя, как «счетоводы». Аверина на прошедших токийских Играх завоевала серебро, золото сенсационно досталось израильтянке Линой Ашрам.