Ожидание ребенка ― прекрасный период в жизни будущих родителей, сопровождающийся, как правило, приятными хлопотами. Будущая мама часами ищет самую удобную коляску и самую красивую кроватку, тщательно подбирает в цвет одеяльце и первые игрушки. У малыша должно быть все самое хорошее.

Но подготовка к появлению нового человека ― это не только удобная кроватка и ползунки. Необходимо быть готовым финансово, и здесь молодым родителям помогает, в том числе государство. Правительством предусмотрены многочисленные пособия как беременным женщинам, так и при рождении детей, различные льготы и питание для будущей мамы и малыша. На какие выплаты может рассчитывать мама при рождении первенца ― рассмотрим далее.

Основные выплаты

Первые два главных пособия, о которых знает любая работающая мама, ― это пособие по беременности и родам и пособие на ребенка до достижения им полутора лет. Начнем с первого.

Пособие по беременности и родам фактически заменяет будущей маме доход, который она не получает, так как уходит в декретный отпуск и не будет получать зарплату. Если женщина ждет одного ребенка, то отпуск у нее начинается на 30-й неделе беременности, примерно за 2,5 месяца до предполагаемой даты родов. Если беременность многоплодная, отпуск начинается чуть раньше, на 28-й неделе. Соответственно, пособие компенсирует отсутствие зарплаты до родов и в первый месяц после родов. Выплачивается оно только раз, в полном объеме.

Начиная с 2021 года единовременное пособие при рождении ребенка перечисляется не позднее десяти дней. Точкой отсчета считается момент, когда работодатель (он же страхователь) передал всю необходимую для начисления информацию в Фонд социального страхования РФ. Деньги перечисляются на банковский счет будущей мамы или переводятся по почте.

Таким образом, первое, что нужно сделать ― поставить в известность своего работодателя. Впрочем, как правило, бухгалтерия и сама прекрасно знает, что нужно делать в таких случаях. Если женщина не работает, обращаться нужно в органы соцзащиты по месту жительства. Максимальный размер пособия по беременности и родам в 2021 году ― 322 190 рублей, минимальная выплата ― 55 830 рублей.

pexels.com / Sarah Chai

Второе важное пособие ― ежемесячное на ребенка (его еще называют декретными выплатами, а то и просто «декретными») рассчитывается на основании среднего заработка мамы за два года до декрета и составляет 40% от него. Нужно отметить, что размер пособия ограничен: оно не должно превышать 27 984 рублей. Пособие за первого ребенка для неработающей мамы будет равно 5 тысяч рублей с копейками, за второго и следующих ― около 6 тысяч рублей. Как и в случае единовременного пособия по беременности и родам, ответственный за оформление этого ― работодатель.

Эту сумму выплачивают до того, как ребенку исполнится 1,5 года. Далее, оставшиеся 1,5 года отпуска (до трех лет), государство платит 50 рублей. Поэтому многие мамы прерывают декретный отпуск и выходят на работу. Здесь важно отметить, что пока ребенку не исполнилось три года, женщина может вновь вернуться в декрет и остаться там до третьего дня рождения малыша.

Хоть эта статья и посвящена выплатам на первого ребенка, важно отметить следующее: при наступлении второй беременности в момент первого декретного отпуска женщина имеет право попросить сделать перерасчет своего будущего пособия. Это делается для того, чтобы пособие на второго ребенка рассчитывалось на основании среднего заработка до первого декрета. То есть если мама уходит во второй декрет прямо из первого, ежемесячное пособие будет такое же, скорректированное с учетом инфляции. В этом случае от женщины требуется написать заявление на перерасчет, образец которого есть у бухгалтера на предприятии.

Что еще положено маме при рождении первого ребенка

Если будущая мама встала на учет до 12-й недели, ей выплатят в 2021 году единовременно семьсот восемь рублей. Для оформления этого пособия нужно обратиться в МФЦ или воспользоваться сайтом Госуслуги. Женщина может сделать это самостоятельно или через представителя. В этом случае необходимо оформить соответствующую доверенность у нотариуса.

Регионы имеют право сами решать, выплачивать ли какие-то еще суммы или нет. Так, в Северной столице молодой маме выдают специальную детскую карту, на которую начислено около 33 тысяч рублей за рождение первого ребенка.

В Москве существует целый ряд дополнительных выплат. Единовременная выплата на возмещение расходов, связанных с появлением ребенка. Выплата оформляется одним из родителей. При этом неважно, является ли он гражданином РФ или нет, однако ему необходимо иметь московскую регистрацию. За первенца выплачивают 6023 рубля, за второго и далее —15 879 рублей.

Отдельно Москва поддерживает семьи, в которых родители младше 30 лет. Таким семьям в столице выплачивают 90 145 рублей за первого ребенка, 126 203 рубля ― при появлении второго малыша, а за третьего и далее ― 180 290 рублей. Безусловно, молодым людям такая помощь будет очень кстати, ведь семья только-только встает на ноги.

pexels.com / Isaac Taylor

Кроме всего прочего, московским родителям выдают коробку для новорожденных. В коробке ― набор из 44 предметов, самое необходимое на первое время. Предметы одежды, средства для купания и бутылочки для кормления, соски, погремушки для самых маленьких. Наборы выдаются, когда мама с ребенком покидают роддом. Набор особенно полезен мамам, которые по каким-то причинам не успели купить все необходимое для малыша. Например, если пришлось ложиться на сохранение или роды были раньше срока. С февраля прошлого года родители имеют право попросить заменить коробку компенсацией в размере 20 000 рублей. Эта сумма выплачивается на каждого новорожденного, если он родился в московском роддоме и был зарегистрирован в Москве. Так государство дополнительно поддерживает родителей.

Такие же наборы выдаются молодым мамочкам и в Московской области в рамках проекта «Стань мамой в Подмосковье». Подарочные наборы также могут обмениваться на денежную выплату, если ребенок родился и был зарегистрирован в Подмосковье.

Какие документы нужны

Работающей маме помогут коллеги из бухгалтерии и отдела кадров. Они скажут, какие документы надо предоставить и дадут шаблоны для необходимых заявлений. Как правило, речь идет о свидетельстве о рождении ребенка, а также подтверждении того, что ранее родитель никаких выплат не получал.

Неработающим мамам следует идти в отделение социальной защиты. Если родитель один, справка о неполучении пособия ранее не нужна.

Государственные органы рассматривают заявления и документы не очень долго, в течение десяти дней со дня поступления документов, и оповещают заявителя о решении по поводу выплаты. Если решение положительное, то пособие в течение 2–3 дней поступает на банковский счет. Сегодня оформить все пособия можно через МФЦ, либо воспользоваться порталом «Госуслуги», а для москвичей ― порталом госуслуг Москвы.