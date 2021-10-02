Россия и Сербия обсуждают детали нового газового контракта

Белград, 2 октября. Сербская государственная компания «Србиягаз» обсуждает с российским «Газпромом» новый долгосрочный контракт на поставки газа.

Помощник министра горного дела и энергетики Сербии Раша Койчич отметил, что газовый рынок страны стабилен. По его словам, газохранилища Банатски-Двор содержит достаточные объемы, несмотря на наблюдаемый в Европе кризис.

Сербский президент Александр Вучич ранее заявил, что стране может понадобиться около 5 млрд природного газа ежегодно. Он уточнил, что это нужно для покрытия потребностей промышленности и проведения газификации республики.

Россия в настоящий момент является фактически единственным экспортером газа в Сербию. В последние годы страна получала более 2 млрд кубометров российского газа из Венгрии по трубопроводу, проходящему через Украину.

Энергоэксперт Валентин Землянский ранее рассказал, как сильно газовый кризис отразится на экономике Европы. При этом, как считает специалист, исправить ситуацию пока возможно.