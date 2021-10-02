Власти Японии выразили протест в связи с готовящимися маневрами ВС РФ на острове Кунашир

Токио, 2 октября. Правительство Японии выступило против проведения российских военных учений в акватории острова Кунашир, сообщает издание Sankei, ссылаясь на собственные источники.

По данным СМИ, Москва еще в конце сентября уведомила Токио о предстоящих маневрах. В ответ японские власти выразили России свой протест.

Остров Кунашир входит в состав Курильского архипелага, который был включен в состав Советского Союза по итогам Второй мировой войны. Япония оспаривает принадлежность островов. В этой связи стороны уже несколько десятилетий ведут консультации по урегулированию разногласий.

Ранее российские военные уже проводили учения на Курильских островах. В начале сентября более 500 солдат отработали здесь боевые стрельбы с применением самоходных артиллерийских установок и беспилотников.