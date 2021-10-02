Стартовала работа избирательных участков на муниципальных выборах в Грузии

Тбилиси, 2 октября. Избирательные участки на муниципальных выборах в Грузии начали работать с 7:00 по московскому времени. Голосование продлится 12 часов.

Жители Грузии должны выбрать глав городских и районных собраний, а также мэров 64 муниципалитетов, включая Тбилиси. Проходной барьер для столичного горсовета составляет 2,5%. Остальным муниципалитетам необходимо набрать 3%. Всего 43 партии участвуют в выборах.

Соперничество за пост мэра Тбилиси будет одной из главных интриг избирательного процесса. Фаворитами гонки считаются нынешний градоначальник от правящей политсилы «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Каха Каладзе, депутат и глава оппозиционной партии «Единое национальное движение» Ника Мелия и экс-премьер страны, лидер объединения «За Грузию» Георгий Гахария.

Бывший президент республики Михаил Саакашвили ранее прибыл на родину после восьмилетнего отсутствия. Политика заочно приговорили к девяти годам лишения свободы по нескольким уголовным делам. МВД республики предупреждало, что если Саакашвили пересечет границу, его задержат. Правоохранители арестовали экс-президента 1 октября и отправили в тюрьму недалеко от Тбилиси.