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Bank of America спрогнозировал энергокризис и цены на нефть выше 100 долларов
Экономика
Bank of America спрогнозировал энергокризис и цены на нефть выше 100 долларов
Федеральное агентство новостей

Москва, 2 октября. Углубляющийся энергокризис может спровоцировать рост цен на нефть до 100 долларов за «бочку» впервые с 2014 года, пишет Bloomberg со ссылкой на данные Bank of America.

Стоимость природного газа на рынках Азии и Европы уже достигла уровня, эквивалентного цене черного золота примерно в 190 долларов за баррель. Такая ситуация происходит, в частности, на фоне восстановления экономик мира. При этом поставки энергоресурсов отстают, отмечает издание.

Глобальному кризису способствуют истощенные после прошлой зимы хранилища, сокращение инвестиций в разработку месторождений, а также сложности с техническим обслуживанием. Кроме того, аналитики Bank of America спрогнозировали увеличение спроса на дизельное топливо, что может спровоцировать нефтяные котировки.

Минфин России ранее заявил о возможном падении стоимости нефти из-за всемирной декарбонизации экономик и перехода на альтернативные источники энергии. Специалисты ведомства считают, что, если прогноз подтвердится, ситуация приобретет «катастрофические масштабы».

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