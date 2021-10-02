Бойцы ВСУ обстреляли из гранатометов и стрелкового оружия населенные пункты ЛНР

Луганск, 2 октября. Вооруженные силы Украины, используя гранатометы различных типов и стрелковое оружие, обстреляли населенные пункты Луганской Народной Республики.

Кроме этого, бойцы ВСУ применяли противотанковые управляемые ракеты (ПТУР). Об этом РИА Новости сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«За истекшие сутки со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня», — говорится в сообщении.

Огонь велся по населенным пунктам Калиново, Калиново-Борщеватое и Сокольники. При этом днем ранее, 30 сентября, киевские силовики дважды обстреляли территории ЛНР.

Ранее официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко отметил, что бойцы ВСУ убили сослуживца. Инцидент произошел во время преступных действий по краже военного имущества.