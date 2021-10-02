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Поставки российской нефти в дальнее зарубежье сократились на 6%
Экономика
Поставки российской нефти в дальнее зарубежье сократились на 6%
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 2 октября. Экспорт нефти из России на территорию дальнего зарубежья за три квартала 2021 года достиг 157,47 млн тонн. Это оказалось на 6% ниже показателя прошлого года за тот же период.

Среднесуточный объем экспорта отмечен на уровне 4,23 млн баррелей с учетом поправки на високосный год. Соответствующие данные содержатся в оперативной сводке ЦДУ ТЭК.

По системе нефтепроводов АК «Транснефть» в дальнее зарубежье за девять месяцев текущего года в целом было поставлено 140,13 млн тонн нефтяного сырья. Из них 126,9 млн тонн являются российскими ресурсами. Минуя «Транснефть», экспортировали 30,57 млн тонн.

В сентябре в дальнее зарубежье было продано 17,81 млн тонн черного золота из РФ. Относительно аналогичного месяца прошлого года поставки увеличились на 8,5%. Среднесуточный экспорт оценен в 4,35 млн баррелей.

В ближайшее десятилетие пройдет пик спроса на черное золото. Такое мнение выразил директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.

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