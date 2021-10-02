Марина Неелова рассказала, как ей удается одновременно жить и в Амстердаме, и в Москве

Москва, 2 октября. Советская и российская актриса Марина Неелова призналась, что ей нравится совмещать жизнь на две страны. Она проживает то в Нидерландах, то в России, пишет Teleprogramma.pro.

«Совсем не тяжело жить на две страны. Это даже замечательно. Не успеваешь соскучиться ни там, ни здесь. Мой муж сейчас в Голландии, а я здесь. Наработаюсь как следует в Москве, а потом отдохну в Амстердаме», — написала Марина Неелова на своей странице в Instagram.

Актриса сообщила, что в последние годы она крайне редко видится со своей дочерью. Причиной тому стала пандемия коронавируса. Они стараются общаться по телефону несколько раз в день. Наследница звезды кино — современный художник и занимается инсталляциями.

Интересно, что Ника уже в три года знала, что не хочет быть актрисой, как мама. При этом с раннего детства ее тянуло к творчеству, и она всегда стремилась заниматься разными видами искусства.

«Ждать — не в моем характере. Я предпочитаю все делать сама и ни на кого не рассчитываю», — говорила она в интервью для FMS Magazine в 2018 году.

Рождение дочери артистки по-прежнему окутано тайной. В середине 1980-х годов театральная тусовка Москвы активно обсуждала роман Марины Нееловой с молодым, но очень перспективным шахматистом Гарри Каспаровым. Тогда его мать была категорически против этого союза, ведь Марина была старше избранника на 16 лет. Ее профессия тоже вызывала у Клары Шагеновны сомнения и неприязнь.

К 1986 году пара практически перестала встречаться. Поэтому мужчина был почти уверен, что родившаяся в 1987 году Ника — не его ребенок. При этом сама Неелова никаких комментариев по этому поводу не давала. Но многие отмечали поразительное сходство дочери актрисы с шахматистом.

В этом году артистка отметила свой 74-й день рождения.

Ранее сообщалось, как пропавшая с экранов актриса неожиданно поразила поклонников внешним видом.