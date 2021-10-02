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Энергетик Землянский объяснил, почему Украина скандалит с Венгрией из-за газа

  /   Обновлено: 02 октября 2021 09:03
Политика
Энергетик Землянский объяснил, почему Украина скандалит с Венгрией из-за газа
ФБА «Экономика сегодня»  /  ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 2 октября. Возмущения Украины по газовому договору между Венгрией и Россией носят политический характер. Об этом заявил директор Фонда энергетических стратегий Валентин Землянский.

В интервью для издания «Украина.ру» эксперт отметил, что реакция Киева не соответствует произошедшему событию. Особенно эпитеты властей про удар и предательство.

«Во-первых, говорить о том, что это стало неожиданностью — это абсолютная глупость, потому что предупреждали. Достаточно было открыть прессу, правда, не украинскую, российскую. В российской газете «Коммерсант» два года назад была опубликована план-схема, то есть, даже читать не надо было, можно было картинку посмотреть. На этой план-схеме было очень четко показано, где будет проходить продолжение «Турецкого потока», через какие страны, какие объемы газа будут поставляться, на какие объемы рассчитывают эти страны», — отметил Землянский.

Он добавил, что потребность Венгрии в российском газе не стала сюрпризом. Однако об этом украинское правительство особо не говорило, но было в курсе. Поэтому его заявления преследуют сугубо политическую цель, тут нет экономики.

Ранее политолог Армен Гаспарян заявил, что контракт Венгрии и «Газпрома» на поставки газа через «Турецкий поток» — это ответные меры Будапешта на действия Киева в Закарпатье.

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украина газ венгрия землянский
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