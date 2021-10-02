Грузинский парламент исключил обострение отношений Киева и Тбилиси из-за Саакашвили

Тбилиси, 2 октября. Спикер грузинского парламента Каха Кучава заявил, что задержание экс-главы Грузии Михаила Саакашвили не скажется на отношениях Киева и Тбилиси.

Инцидент с задержанием политика не должен обострить украинско-грузинские отношения. Об этом Кучава рассказал журналистам.

«Ничего не обострит грузино-украинские братские отношения... Задержание лидера "Нацдвижения" должно быть хорошим примером того, что провокациям нет места в Грузии», — сказал спикер.

Михаила Саакашвили задержали 1 октября в Тбилиси. Как рассказал сам экс-глава Грузии, не оказывал сопротивления полиции. Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на новость о задержании. Как заявила пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель, Зеленский обеспокоен новостями о задержании прибывшего в Грузию Саакашвили и риторикой руководства этой страны касательно развития сложившейся ситуации.