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Депутат Рады Арахамия заявил о «гене коррупции» в ДНК украинцев
Политика
Депутат Рады Арахамия заявил о «гене коррупции» в ДНК украинцев
Федеральное агентство новостей

Киев, 2 октября. Глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия заявил, что в ДНК каждого украинца якобы присутствует «ген коррупции».

Мнением парламентарий поделился в эфире украинского телевидения. По его словам, люди, желающие иметь некоего «кума, который за него хочет что-то порешать», есть на всех уровнях, от «самоорганизации во дворе» и «до самого верха».

«Вот так оно работает. Коррупция в ДНК на Украине просто зашита», — сообщил соратник Зеленского.

Ранее Верховная рада Украины приняла президентский законопроект о предотвращении угроз нацбезопасности, связанных с влиянием олигархов. За документ выступили 279 парламентариев при 226 необходимых голосах. Закон вступит в силу через полгода и будет действовать десять лет.

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украина коррупция арахамия
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