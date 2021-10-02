Лукашенко заявил о готовности стать вечным президентом ради защиты Белоруссии

Минск, 2 октября. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поклялся, что не планирует оставаться президентом до смерти, но будет защищать независимость республики в случае давления Запада.

В интервью журналисту CNN глава государства призвал поверить, что «все случится раньше, чем вы думаете», если Запад не будет вмешиваться в ситуацию в стране, а в Белоруссии будут «чувствовать себя уверенно и спокойно» в качестве суверенного государства.

«Клянусь, я не собираюсь быть президентом даже до смерти. Клянусь. Все будет зависеть от ситуации в Беларуси», — подчеркнул Лукашенко, предупредив, что в случае попытки вмешаться в событие в республике «как в прошлом году» будет плохо.

По его словам, в Белоруссии человек может оставаться президентом «сколько он пожелает и его изберет народ». Лукашенко подчеркнул, что будет «вечным президентом» и защищать страну «ценой своей жизни», если республику будут «атаковать».

Президент Белоруссии также сообщил, что Минск сблизится с Москвой в случае внешней агрессии. По словам Лукашенко, республика станет военной базой, если это будет необходимо.