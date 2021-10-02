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Адвокат Алешкин рассказал о судьбе Саакашвили после задержания в Грузии

  /   Обновлено: 02 октября 2021 09:23
Политика
Адвокат Алешкин рассказал о судьбе Саакашвили после задержания в Грузии
Федеральное агентство новостей  /  Петро Панч

Москва, 2 октября. Адвокат Андрей Алешкин заявил, что над задержанным экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили устроят показательный процесс, где его «поставят на место».

По словам Алешкина, Саакашвили не простят его преступлений и «игру в политику». Об этом сообщает издание Life.ru.

«Исходя из этого, перспективы его не очень хорошие в плане дальнейшей судьбы», — сказал юрист.

Алешкин утверждает, что экс-президента Грузии не помилуют и отправят в тюрьму минимум на девять лет. Юрист считает, что Саакашвили нужно было снизить свои политические амбиции и не возвращаться в Грузию.

Ранее Саакашвили поделился деталями своего задержания в Грузии. Бывший президент Грузии рассказал, что правоохранители не применяли силу во время его задержания. Сам политик не оказывал сопротивления полиции. Об этом рассказала грузинский омбудсмен Нино Ломджария после посещения бывшего главы государства.

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саакашвили задержание адвокат
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