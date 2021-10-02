Энергетик Землянский объяснил, насколько больно дефицит газа ударит по Европе

Москва, 2 октября. Энергетический коллапс Европе не грозит, но от дефицита газа она серьезно пострадает. Об этом заявил директор Фонда энергетических стратегий Валентин Землянский.

Эксперт дал интервью изданию «Украина.ру», в котором отметил, что в скором времени Норвегия выделит дополнительные объемы голубого топлива. Кроме того, в ЕС поступит газ из «Северного потока — 2», который будет проходить технические испытания.

«То, что серьезно пострадают европейские потребители, и мы первые признаки уже видим по проблемам с промышленностью, с вопросами стоимости электроэнергии для жителей Европейского Союза, в особенности Западной Европы. То есть, звоночки эти уже зазвенели», — отметил Землянский.

Он добавил, что Евросоюз в полной мере ощутит эти последствия. Это сильно ударит по его экономике. Однако это будет не смертельный урон, исправить ситуацию возможно.

Ранее старший аналитик «Альпари Евразия» Вадим Иосуб в интервью для Федерального агентства новостей заявил, что новые цены могут заставить производителей СПГ развернуться и переориентироваться с азиатских рынков на европейские.