Полиция не нашла оружие расстрелявших автомобиль помощника Зеленского

Киев, 2 октября. Сотрудники полиции на Украине «прочесали» 430 гектаров леса, но не смогли обнаружить оружие, из которого был обстрелян автомобиль первого помощника президента Сергея Шефира.

Автомобиль Шефира обстреляли под Киевом чуть более недели назад. В результате покушения получил ранение водитель советника.

«Денис Монастырский добавил, что правоохранители отработали 430 гектаров леса рядом с местом преступления. Оружие пока не найдено», — сообщили в МВД Украины.

Монастырский надеется, что скоро появятся результаты расследования.

Ранее в МВД Украины подтвердили, что 22 сентября машина советника главы государства попала под обстрел под Киевом. Шефир связан с Зеленским еще со времен работы президента в студии «Квартал 95». Он является совладельцем компании.

В результате нападения был ранен водитель, в него попали три пули. Его состояние оценивается как тяжелое. Сам помощник Владимира Зеленского Сергей Шефир в результате покушения неизвестных не пострадал.