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Политолог Гаспарян описал будущее украинской ГТС

  /   Обновлено: 02 октября 2021 08:58
Политика
Политолог Гаспарян описал будущее украинской ГТС
Новостное агентство «Харьков».

Москва, 2 октября. Украина не имеет средств на содержание газотранспортной системы. Решить проблему мог бы инвестор, но это никому не нужно. Об этом заявил политолог Армен Гаспарян.

В интервью для издания «Украина.ру» публицист отметил, что для сохранения работоспособности ГТС необходимо, чтобы в ней поддерживалось давление. Если его не будет, то запускать трубу заново будет сложно, поскольку это требует финансовых вложений, которых у Киева нет. Теоретически газопровод можно было бы продать западным партнерам, но они вряд ли решатся на этот шаг.

«Когда с транзитом газа было все в порядке, когда альтернативы поставкам в Европу не было, от консорциума мы категорически отказывались. Теперь, когда есть «Северный поток — 2», когда есть потенциально еще большая зрада (предательство — Прим. ред.), это имеется ввиду «Турецкий поток», тут мы неожиданно прозреваем и говорим: «А давайте мы найдем инвесторов?». А на черт это инвесторам нужно теперь?» — заявил Гаспарян.

Политолог Гаспарян описал будущее украинской ГТС
Федеральное агентство новостей  / 

Он добавил, что вкладывать деньги в Украину никто не станет. В стране есть масса проблем и нестабильная политическая ситуация.

Ранее руководитель политических программ Украинского института будущего Юрий Романенко поблагодарил Венгрию за урок «газовому наркоману» Киеву после конфликта из-за поставок ресурса.

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