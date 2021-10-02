Издание БелТА обвинило CNN в самопиаре и конфронтации в интервью с Лукашенко

Минск, 2 октября. Агентство БелТА заявило, что журналист CNN Мэтью Чанс использовал интервью с президентом Белоруссии Александром Лукашенко для самопиара.

По данным издания, Чанс не пытался получить от Лукашенко ответы на вопросы, а выбрал целью интервью «откровенную конфронтацию в нарушение всех правил журналистики». В БелТА заявили, что CNN согласились с условиями белорусского лидера не вырезать фрагменты и не дополнять готовы материал, но потом американское издание изменило позицию.

«Мы в CNN не принимаем никаких ограничений по поводу того, как использовать материалы интервью, и будем использовать эту съемку так, как посчитаем нужным», — сказал Чанс после записи.

Ранее Лукашенко в интервью CNN предупредил, что Минск пойдет на большее сближение с Москвой в случае внешней агрессии. По его словам, если будет нужно, Белоруссия превратится в единую военную базу с Россией, чтобы противостоять внешней агрессии.