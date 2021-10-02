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Политолог Ищенко объяснил, кому Россия будет продавать газ
Политика
Политолог Ищенко объяснил, кому Россия будет продавать газ
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 2 октября. Россия может продавать газ не только Европе, но и Азии. Об этом заявил президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко.

В интервью для издания «Украина.ру» эксперт подчеркнул, что компания «Газпром» может усилить поставки голубого топлива в Китай. Существует возможность строительства газопровода в Японию.

«Есть проект поставок газа в Корею, причем через Северную в Южную, а если с Северной не получится, потому что они там то мирятся, то ругаются, то можно попробовать газопровод через море построить, посмотреть, что из этого получится. Но, я думаю, что если к этому делу подключится Китай, то северокорейцев совместными усилиями убедить удастся, что это хорошее, полезное для партии мероприятие: строительство через нее газопровода в Южную Корею», — заявил политолог.

Он добавил, что Россия может пустить трубу в Афганистан, Пакистан, а затем в Индию. Даже США когда-то разрабатывали проекты газопровода в Кабуле.

Ранее стало известно, что компания «Газпром» добыла за сентябрь 40,8 млрд кубометров сырья, что стало максимальным показателем за 13 лет.

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