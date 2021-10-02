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Временный отказ от алкоголя поможет восстановить сон и повысить работоспособность
Общество
Временный отказ от алкоголя поможет восстановить сон и повысить работоспособность
pixabay.com

Лондон, 2 октября. Временный отказ от употребления спиртных напитков благотворно сказывается на организме человека. Об этом рассказала директор медицинских услуг цифрового центра Livi Харриет Брэдли.

По ее словам, воздержание от алкоголя в первую неделю поможет восстановить режим сна и повысить работоспособность. На вторую неделю в организме налаживается желудочный кислотный рефлюкс и водный баланс.

Спиртные напитки приводят к обезвоживанию, что пагубно отражается на самочувствии и внешнем виде. Кожа человека становится сухой, а волосы начинают терять здоровый вид.

На третьей неделе отказа от алкоголя нормализуется обмен веществ, стабилизируется артериальное давление, а лишний вес начинает уходить. Кроме этого восстанавливается печень, рассказала специалист в интервью Daily Mail.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников предупредил, что крепкий алкоголь может привести к хроническому панкреатиту.

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алкоголь здоровье злоупотребление
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