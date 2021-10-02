Кардиолог Иванов перечислил вызывающие гипертонию продукты

Москва, 2 октября. Употребление некоторых продуктов может вызвать гипертонию. Об этом рассказал врач-кардиолог госпиталя для ветеранов войн номер два Сергей Иванов.

К гипертонии может привести избыточная масса тела, поэтому нельзя употреблять продукты, которые способствуют появлению ожирения. В рационе необходимо сократить количество соли и полуфабрикатов.

По словам специалиста, к неправильным продуктам относятся дешевые сосиски, колбаса и пельмени, где содержится много жира. Кроме этого, необходимо отказаться от быстрых углеводов, так как они могут повысить риск развития диабета.

Чтобы избежать заболевания, нужно составлять правильный рацион питания, куда должны входить мясо, рыба и овощи, насыщенные белком, сказал Иванов в интервью «Парламентской газете».

Диетолог Светлана Фус недавно рассказала, что людям с заболеваниями ЖКТ стоит отказаться от употребления груш, так как содержащаяся в них клетчатка раздражает слизистую оболочку кишечника.