Потребление сахара в России в четыре раза превысило норму в 2020 году

Москва, 2 октября. Среднестатистический житель России в 2020 году употребил 31 кг сахара, что в четыре раза превышает допустимую норму.

Такие данные предоставил Росстат. Согласно информации, в 2020 году россияне употребили 16,2 кг сахара, 5,6 кг шоколада и конфет, 4,4 кг других кондитерских изделий, 2,2 кг варенья, джема, повидла и один килограмм меда. Все это учитывается в переводе на сахар.

Больше всего употребляют сладкое в Ингушетии. Там в среднем на одного человека приходится 66,7 кг сахара, включая кондитерские изделия. Второе место досталось Дагестану — 47,5 кг сахара в год, Мордовия оказалась на третьем месте — 42,9 кг.

В среднем, жители городов потребляют на пять килограмм меньше сладкого, чем обитатели сел — 30 кг против 35 кг. Минздрав России рекомендует есть не более восьми килограммов сахара в год, передают РИА Новости.

Недавно врач-диетолог Елена Соломатина призвала ограничить в рационе соль и сахар, так как они вызывают преждевременное старение и различные заболевания.