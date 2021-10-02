Политолог Гаспарян объяснил, почему Венгрия решила получать газ без Украины

Москва, 2 октября. Контракт Венгрии и «Газпрома» на поставки газа через «Турецкий поток» — это ответные меры Будапешта на действия Киева в Закарпатье, об этом заявил политолог Армен Гаспарян.

В интервью для издания «Украина.ру» эксперт отметил, что венгерское правительство изначально ничего не обещало Киеву. Более того, оно затаило обиду, а месть — вопрос времени.

«Дело не в том, что ограничился транзит газа через ненечку-няшечку, а дело в том, что эта чертова труба, которая протекает через Украину, по которой газ идет в Европу, она нуждается в определенном давлении. То есть, если этого давления там не будет, могут наступить неприятные мгновения», — отметил политолог.

Он добавил, что Киеву нужно думать не об упущенных деньгах, потому что новый договор уже подписан. Властям необходимо решить, как поддерживать работоспособность ГТС. Если давления не будет, то запустить трубу заново будет крайне сложно, на это нужны деньги, которых у Украины нет.

Ранее российский политолог Ростислав Ищенко заявил, что Украину не касается газовая сделка между Венгрией и Россией.