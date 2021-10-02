Политолог Ищенко: санкции США обернулись для них поражением

Москва, 2 октября. Вашингтон, вводя экономические санкции против России, намеревался разрушить экономику государства. Однако в результате пострадал сам. Об этом заявил политолог Ростислав Ищенко.

Эксперт в интервью для издания «Украина.ру» отметил, что в политике не бывает однозначно хороших решений, поскольку ситуация может кардинально измениться. Противник может обыграть любой шаг в свою пользу.

«Ну, вот, например, американцы. Продавили против России санкции в 2014 году, и были довольны, потому что считали, как сказал Обама, что российская экономика будет разорвана в клочья. Но, в результате, Россия использовала эти санкции для того, чтобы резко увеличить свою независимость от глобальной экономики, в том числе от долларовой экономики, которую контролируют Соединенные Штаты. В конечном итоге то, что Соединенные Штаты считали своей победой, через несколько лет оказалось для них поражением, причем очень серьезным поражением», — отметил политолог.

Ранее стало известно, что Соединенные Штаты пытаются отговорить Турцию от покупки российских вооружений. Вашингтон на всех уровнях призывает Анкару отказаться от партнерства с Москвой по военным закупкам.