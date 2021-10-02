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Больше восьми тысяч человек стали обладателями «Пушкинской карты» в ЯНАО
Общество
Больше восьми тысяч человек стали обладателями «Пушкинской карты» в ЯНАО
vk.com  /  культура.рф

Салехард, 2 октября. Молодые люди в возрасте 14-22 лет получили возможность посещать культурные мероприятия за счет государства благодаря «Пушкинской карте». На Ямале пока задействовано 28 учреждений.

Студент Эрик Лаптандер проходит обучение в Ямальском многопрофильном колледже. Молодой человек решил впервые использовать «Пушкинскую карту», которая открыла ему двери в мир дополненной реальности. Он посетил интерактивную выставку «Время Мамонта». Соответствующей информацией поделилось «Ямал-Медиа».

На карте имеется три тысячи рублей, которыми можно воспользоваться лишь для посещения культурных мероприятий. На Ямале по государственной программе их больше 100. В результате у молодых людей появляется досуг, а у учреждений, которые смогут привлечь их, средства на развитие. Всего на Ямале карту получили больше восьми тысяч человек.

Программа «Пушкинская карта» начала работать с 1 сентября. В подмосковье ее использовать смогут примерно 600 тысяч молодых россиян.

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