Пропавшего альпиниста ищут на камчатском вулкане Ключевской

Петропавловск-Камчатский, 2 октября. Спасатели приступили к поискам альпиниста, который пропал на вулкане Ключевская сопка на Камчатке. Информацию об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

Так, 27 сентября два жителя Свердловской области начали восхождение на камчатский вулкан. На высоте 4 тыс. метров погодные условия испортились. Чтобы укрыться от сильной метели, альпинисты вырыли в снегу убежище.

После этого мужчины решили разделиться. Через два дня один из них добрался до домика на высоте 2,6 тыс. метров, однако своего напарника там не обнаружил. Звонок в МЧС поступил 1 октября.

На поиски пропавшего выдвинулась группа спасателей, но в пресс-центре спасательных служб заявили, что работу затрудняет плохая погода. Сейчас на вулкане дует ветер порывами до 70 м/с, температура воздуха ощущается как минус 30 при фактической минус 15.

Ранее пять участников туристической группы погибли при восхождении на гору Эльбрус. Выживший альпинист рассказал, что видел шестой труп.