Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
02 октября 09:26
09:24
Армия
Власти Японии выразили протест в связи с готовящимися маневрами ВС РФ на острове Кунашир
09:24
Общество
Кардиолог Кореневич рассказала о пользе масел для россиян старше 40 лет
09:22
Политика
Стартовала работа избирательных участков на муниципальных выборах в Грузии
09:20
Экономика
Bank of America спрогнозировал энергокризис и цены на нефть выше 100 долларов
09:19
Шоу-бизнес
Климова вместе с мамой показались в цветастых платьях
09:18
Происшествия
Молодой водитель Toyota Mark II без прав сбил насмерть человека в Новосибирске
09:18
Армия
Бойцы ВСУ обстреляли из гранатометов и стрелкового оружия населенные пункты ЛНР
09:18
Общество
Чрезмерное употребление фруктов может вызвать болезни печени
09:17
Экономика
Поставки российской нефти в дальнее зарубежье сократились на 6%
09:16
Происшествия
Пожилой инвалид на Land Cruiser в Самаре чуть не протаранил детскую площадку
Все новости

Политолог Ищенко считает, что высокая цена на газ может оказаться невыгодной для России
Политика
Политолог Ищенко считает, что высокая цена на газ может оказаться невыгодной для России
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 2 октября. Если высокая стоимость голубого топлива сохранится, то его покупатели могут перейти на другие источники энергии. Об этом заявил российский политолог Ростислав Ищенко.

В интервью для издания «Украина.ру» президент Центра системного анализа и прогнозирования отметил, что сейчас ситуация с ценой на газ благоприятна для «Газпрома», поскольку он на этом зарабатывает. Однако все может измениться, если рынок останется таким же в долгосрочной перспективе.

«Если эта ситуация будет держаться очень долго, с бешено дорогим газом, то будут искать более дешевые источники сырья. Если, допустим, будет дешевле топить углем, то зачем газ? Будут как-то выкручиваться из этой ситуации. Вполне возможно, что даже немцы откажутся от своей ненависти к атомным электростанциям и опять начнут их строить. Вы понимаете, что если вы не можете прожить, ваша экономика рушится в случае, если будете использовать в качестве энергоносителя очень дорогой газ, то вы будете искать любые другие варианты», — заявил Ищенко.

Собеседник издания добавил, что это может привести к потере европейского рынка. Поэтому Россия должна быть готова к такому сценарию.

Ранее стало известно, что российская компания «Газпром» запустила газ в Хорватию по магистрали «Турецкий поток». Голубое топливо будет проходить через территорию Болгарии, Сербии и Венгрии.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Политолог Ищенко считает, что высокая цена на газ может оказаться невыгодной для России
газ европа ищенко
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru