Политолог Ищенко считает, что высокая цена на газ может оказаться невыгодной для России

Москва, 2 октября. Если высокая стоимость голубого топлива сохранится, то его покупатели могут перейти на другие источники энергии. Об этом заявил российский политолог Ростислав Ищенко.

В интервью для издания «Украина.ру» президент Центра системного анализа и прогнозирования отметил, что сейчас ситуация с ценой на газ благоприятна для «Газпрома», поскольку он на этом зарабатывает. Однако все может измениться, если рынок останется таким же в долгосрочной перспективе.

«Если эта ситуация будет держаться очень долго, с бешено дорогим газом, то будут искать более дешевые источники сырья. Если, допустим, будет дешевле топить углем, то зачем газ? Будут как-то выкручиваться из этой ситуации. Вполне возможно, что даже немцы откажутся от своей ненависти к атомным электростанциям и опять начнут их строить. Вы понимаете, что если вы не можете прожить, ваша экономика рушится в случае, если будете использовать в качестве энергоносителя очень дорогой газ, то вы будете искать любые другие варианты», — заявил Ищенко.

Собеседник издания добавил, что это может привести к потере европейского рынка. Поэтому Россия должна быть готова к такому сценарию.

Ранее стало известно, что российская компания «Газпром» запустила газ в Хорватию по магистрали «Турецкий поток». Голубое топливо будет проходить через территорию Болгарии, Сербии и Венгрии.