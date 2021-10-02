Android-разработчику предлагают самую высокую зарплату в России на удаленке

Москва, 2 октября. Android-разработчику с опытом работы от трех лет предлагают одну из самых высоких зарплат в России осенью на удаленке.

На такой вакансии обещают платить от 500 тысяч рублей в месяц. Это следует из результатов исследования сервиса «Зарплата.ру», передает ТАСС.

«Веб-компания в Санкт-Петербурге ищет на удаленку Android-разработчика с зарплатой от 500 тыс. рублей для развития нового направления в области крипто и dating-приложений. Соискатель должен иметь опыт коммерческой разработки от трех лет, чтобы заниматься разработкой мобильного приложения», — говорится в исследовании.

Те же 500 тысяч рублей готова предложить компания, которая предоставляет услуги по систематизации бизнеса и директорам по продажам. От соискателя требуют быть фанатом CRM, цифр, аналитики, системности и наличие современного подхода к управлению. В то же время компания из Белоруссии, разрабатывающая решения для банков, готова платить системным аналитикам в Москве от 400 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что большинству россиян для комфортной жизни ежемесячно необходимо 50-70 тысяч рублей. Только девять процентов участников опроса заявили, что нуждаются более чем в 200 тысячах рублей в месяц, чтобы ощущать себя комфортно.