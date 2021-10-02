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Депутат украинской Рады прокомментировал новость о транзите российского газа в Венгрию
Политика
Депутат украинской Рады прокомментировал новость о транзите российского газа в Венгрию
Prt Scr youtube.com  /  Илья Кива

Киев, 2 октября. Депутат Рады от ОПЗЖ Илья Кива предрек Украине разрушение из-за поставок российского газа в Венгрию.

Российская компания «Газпром» запустила транзит газа через «Балканский поток» в обход украинских территорий. Об этом депутат Рады написал в своем Telegram-канале.

«Все это произошло благодаря бездумной преступной экономической и политической позиции власти», — отметил Кива.

По его словам, украинские политики должны быть привлечены за сдачу национальных интересов и предательство. Кива отметил, что они уничтожили газотранспортную систему Украины, благодаря которой Киев ежегодно получал около 3 млрд долларов. Депутат от ОПЗЖ добавил, что Украина фактически уничтожила свою экономику и будущее.

Ранее эксперт по международным вопросам Геннадий Друзенко заявил, что Украине нечего требовать от Венгрии. Украина по уши в долгах, у нее нет ресурсов, и она ничего не может предложить западным партнерам.

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газ венгрия кива
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