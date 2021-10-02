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Политолог Ищенко объяснил, как выборы в Германии повлияют на Украину
Политика
Политолог Ищенко объяснил, как выборы в Германии повлияют на Украину
ФБА «Экономика сегодня»  /  ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 2 октября. Парламентские выборы в Германии, скорее всего, не отразятся на отношении к Украине и России. Об этом заявил российский политолог Ростислав Ищенко.

В интервью для издания «Украина.ру» эксперт описал текущую политическую ситуацию в ФРГ. У него поинтересовались, сможет ли Киев выторговать для себя большую поддержку, и не только в газовой отрасли.

«Очень сильно сомневаюсь. Потому что, по сравнению с прошлым составом бундестага, этот, конечно, поменялся, но не очень сильно. Там может измениться состав правящей коалиции, а может не измениться. В коалиции может оказаться сейчас канцлер не от ХДС/ХСС, а от социал-демократов. В принципе, коалиция может остаться той же, если 0,2% сейчас досчитают, то они могут сохранить большую коалицию, и никаких проблем у них не возникнет. Остальные будут в оппозиции», — рассказал Ищенко.

Он добавил, что даже в случае существенного обновления правительства ФРГ нет никаких гарантий, что Киев сможет заручиться поддержкой. Все зависит от того, кто войдет в новую коалицию, если она вообще сложится.

Ранее обозреватель Федерального агентства новостей заявил, что Россию следует считать безусловным выгодоприобретателем по итогам 20-х выборов в бундестаг.

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